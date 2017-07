Im Wohnzimmer stinkt es immer noch nach Kloake

+ © Volker Heyn Sieben Anlieger der Friedrichstraße verweigern die Sanierung ihres privaten Abwasserkanals, seit zwei Jahren geraten Fäkalien ins Grundwasser. © Volker Heyn

Werdohl - Im September wird die Stadt den maroden Kanal in der Friedrichstraße sanieren und danach die Anlieger der geraden Hausnummern dazu zwingen, an diesen Kanal anzuschließen. Wenn das zum Jahresende geschehen ist, sollte der zweijährige Leidensweg von Nadja Abd El Gawad endlich beendet sein. In ihr Wohnzimmer steigen immer noch die üblen Fäkalien-Gerüche aus dem defekten Privatkanal von sieben Anliegern der Friedrichstraße, der direkt neben ihrem Haus verläuft.