Fernweh in Werdohl - im strahlenden Sonnenschein

Zweites Stadtparkkonzert

Der Shanty-Chor sang – vornehmlich maritimes Liedgut – auf dem Platz vor der Stadtbücherei.

Werdohl - 22 Grad warm war es in der Sonne. Der Platz vor der Stadtbücherei war voll am Samstagnachmittag. Stehend, sitzend, schunkelnd und mitsingend verfolgten etliche Werdohler das zweite Stadtparkkonzert der Saison. Eingeladen hatte der allseits beliebte Shanty-Chor. Mit zwei Akkordeons, einer Akustik- und einer elektrischen Gitarre wurden die Sänger bei ihrem Auftritt unterstützt. Und so sangen sie zunächst ein Loblied auf ihre Heimatstädte Werdohl und Altena.