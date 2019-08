Eine der schönsten Frauen Deutschlands kommt aus Werdohl

+ © Griese Die Schöne und die Nixe: Im Skulpturenpark an der Werdohler Lennepromenade posiert Sevnur Temel mit Krönchen und der Urkunde, die sie als Zweitplatzierte bei der Wahl zur Miss Galaxy ausweist. © Griese

Werdohl - ie ist eine der schönsten Frauen Deutschlands: Sevnur Temel aus Werdohl. Bei der Wahl zur Miss Galaxy in der vergangenen Woche in Düsseldorf hat sie den zweiten Platz belegt. Und sie will noch höher hinaus.