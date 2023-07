Service immer digitaler: Arbeitsagentur Altena zieht nach Werdohl

Von: Christos Christogeros

Derzeit ist der neue Standort der Agentur für Arbeit im Herzen der Stadt noch in ein Gerüst gehüllt. Es laufen umfangreiche Umbauarbeiten. © Wiechowski, Jona

„In Werdohl werden wir unseren Service bündeln und längere, servicefreundlichere Öffnungszeiten anbieten. Das haben die Möglichkeiten in Altena nicht hergegeben“, erklärt Sandra Pawlas, Chefin der Agentur für Arbeit Iserlohn. Damit kündigt sie die Schließung der Geschäftsstelle Altena und den Umzug nach Werdohl an.

Die Schließung der Altenaer Arbeitsagentur soll demnach zum 25. Juli erfolgen. Für die Kunden aus der Burgstadt sei dann ab dem 1. August die Geschäftsstelle Werdohl zuständig. Alternativ könnten Altenaer auch die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur in Lüdenscheid oder Iserlohn aufsuchen. Die Kunden würden laut Pawlas in den kommenden Wochen angeschrieben und informiert.

Als Grund für den Umzug führt Pawlas unter anderem die angeblich „gute Lage am Arbeitsmarkt“ an, die dazu führe, dass es nur noch wenige Kunden in Altena gebe. Und diese könnten wiederum die „umfangreichen Services“ online nutzen. „Auch Beratungsgespräche sind häufig per Video-Call möglich“, erklärt Pawlas. Altenaer, die nicht auf den Online-Kontakt setzen möchten oder können, müssen dann allerdings künftig längere Wege zur nächsten Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in Kauf nehmen.

Derzeit laufen die Umbauarbeiten in der alten Werdohler Post im Herzen der Stadt, sodass „wir im südlichen Märkischen Kreis ab Frühherbst eine weitere große Anlaufstelle haben, die ein umfangreiches Serviceangebot für die Kunden bereithält“, erklärt Sandra Pawlas. Neben der Arbeitsvermittlung sollen dann auch die Berufsberatung, der Arbeitgeberservice und die Mitarbeiter des Teams „Rehabilitation und Teilhabe“ in Werdohl vertreten sein.