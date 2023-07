Seltenes Jubiläum: Ehepaar Heuser feiert Diamanthochzeit

Von: Volker Griese

Zur diamantenen Hochzeit gratulierte Bürgermeister Andreas Späinghaus (links) am Dienstag im Namen der Stadt den Eheleuten Eva-Maria (77) und Manfred Häuser (81). Er überbrachte auch Glückwünsche des Landrates und des Ministerpräsidenten. © Griese

Sie sind viel herumgekommen, die Heusers, in den 60 Jahren ihrer Ehe. Mittlerweile sind sie in Werdohl angekommen, wo ihnen Bürgermeister Andreas Späinghaus am Dienstagnachmittag zu ihrer diamantenen Hochzeit gratulierte.

Werdohl – Dass Manfred und Eva-Maria Heuser überhaupt zusammengefunden haben, war schon ein großer Zufall – und nicht zuletzt einer der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte zu verdanken.

Denn Eva-Maria Heuser kam am Ende des Zweiten Weltkriegs als Kleinkind mit ihrer Mutter und ihrer Oma aus Ostpreußen mit dem Flüchtlingstreck zunächst nach Schmölln in der damaligen DDR und 1956 im Rahmen einer Familienzusammenführung nach Altena, während Manfred Heuser noch während des Krieges mit seiner Familie vor den Bomben der Alliierten aus Gladbeck in die Burgstadt geflüchtet war.

Beide landeten irgendwann auf dem Breitenhagen in Altena, wo eine Freundin sie „miteinander verkuppelt“ habe, erinnert sich Eva-Maria Heuser. Sie war erst 17 Jahre alt und damit noch minderjährig, als sie am 25. Juli 1963 dem vier Jahre älteren Manfred Heuser das Ja-Wort gab. „Meine Mutter musste dafür damals noch unterschreiben“, erinnert sie sich.

Dennoch war es keine sogenannte „Muss-Ehe“ – jedenfalls nicht im eigentlichen Sinne, den Tochter Claudia erblickte erst fünf Jahre später das Licht der Welt. Aber das junge Paar konnte eine der damals raren Wohnungen bekommen, allerdings nur mit Trauschein. Also wurde kurzerhand geheiratet.

Nur wenige Jahre nach der Hochzeit begann dann die Odyssee der Heusers. Aus beruflichen Gründen verschlug es Manfred Heuser mit seiner Frau zunächst nach Pinneberg in Schleswig-Holstein. 1969 ging es dann nach Küntrop, wo die Heusers sich nach eigenem Bekunden „sehr wohlgefühlt“ haben. „Wir haben da heute noch gute Freunde“, versichern sie.

Dort haben sie auch ein Haus gebaut, dort war er 1977 Schützenkönig und sie wenige Jahre später Schützenkönigin an der Seite von Hubert Schmöle. Manfred Häuser arbeitete auch 17 Jahre im Vorstand der St.-Sebastian-Bruderschaft mit, war im Offenen Arbeitskreis Küntrop aktiv.

Dennoch verkauften die Heusers ihr Häuschen später und zogen zunächst nach Neuenrade, dann für vier Jahre nach Affeln, und wieder nach Neuenrade. Es sollte aber noch nicht die letzte Station sein, denn vor vier Monaten packten sie erneut ihre Sachen und zogen zu Tochter und Schwiegersohn nach Werdohl, wo sie sich mittlerweile oberhalb des Kettlings schon ganz wohlfühlen.

In der Stadt an Lenne und Verse wollen Manfred Heuser, der sein Geld 40 Jahre als Gießer (unter anderem bei Enders-Colsman) verdient hat, und seine Frau Eva-Maria, die im Kaufhaus Boehrer in Altena als Verkäuferin und später 23 Jahre in der Firma Muschert+Gierse in Küntrop gearbeitet hat, nun ihren Lebensabend verbringen.

„Wir haben uns in Werdohl schon eingewöhnt, jetzt bleiben wir auch hier“, verkündete das Ehepaar am Dienstag beim Besuch von Bürgermeister Andreas Späinghaus, der gekommen war, um zum 60-jährigen Ehejubiläum zu gratulieren. Späinghaus gratulierte nicht nur im Namen der Stadt, sondern überbrachte auch die Glückwunschurkunden von Landrat Marco Voge und von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.