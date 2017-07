Selfie-Points in Werdohl - Heimat- und Geschichtsverein rückt städtische Attraktionen ins Blickfeld

Werdohl - Vier der zunächst geplanten fünf Selfie Points (wir berichteten) sind nun aufgetragen worden.

Ein weiterer folgt am Kletterfelsen.

Dienstagnachmittag wurde schon ein etwa zwölf Jahre altes Mädchen auf der Stadtbrücke beobachtet, wie es den dortigen Punkt – weitere gibt es an der Schweinegruppe am ehemaligen Busenhof, vor dem sanierten Bahnhof, sowie an der Freiheitstraße mit Blick auf die Christuskirche – nutzte.

Sie stellte sich auf den Selfie Point, zückte ihr Handy und machte kurzerhand von sich selbst ein Foto – mit der Lennefontäne sowie dem Lenneken im Hintergrund. Heiner Burkhardt und Udo Böhme vom Werdohler Heimat- und Geschichtsverein, die die Anregung zu diesen Selfie Points gaben, präsentierten gestern Nachmittag den Punkt an der Schweinegruppe zusammen mit Maler Christian Maus, der die ersten fünf Punkte sponserte.

Anderthalb Stunden habe das Aufbringen der Selfie Points pro Standort in Anspruch genommen. Weitere Orte, an denen sich andere Werdohler Sehenswürdigkeiten befinden, sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Der Heimat- und Geschichtsverein sucht noch Sponsoren. Nicht möglich sei es gewesen, auf dem Brüninghaus-Platz einen Punkt aufzubringen, verriet Heiner Burkhardt abschließend: „Das dortige frische neue Pflaster sollte nicht besprüht werden“, habe es in der Abstimmung mit der Verwaltung geheißen.