„Stressica“ hat keine Chance: Fünftklässler sind auch ohne Muckis stark

Selbstbehauptung für Kinder mit Simone Kraushaar-Schmitz

+ © KOLL Simone Kraushaar-Schmitz, Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainerin aus Hemer, verdeutlichte den Fünftklässlern, wie wichtig ein gesundes Selbstvertrauen ist. © KOLL

Erst Anfang des Monats sind die 16 Mädchen und Jungen eingeschult worden. Und nun haben die Erstklässler zum ersten Mal in der fünften und sechsten Stunde Unterricht. Zu allem Überfluss steht mit Simone Kraushaar-Schmitz auch noch eine unbekannte Frau vor ihnen. Doch die Fremde ist Selbstbehauptungs- und Resilienz-Trainerin und hat viele wertvolle Tipps dabei.

Werdohl –Seit 2020 arbeitet sie mit Grundschülern. Und deshalb weiß sie: „Normalerweise können sich Kinder die doppelte Anzahl Minuten von ihrem Alter in Jahren konzentrieren – also Sechsjährige wie die heute hier zwölf Minuten.“ Aber am Ende bleiben sie satte 90 Minuten bei der Sache. Und Kraushaar-Schmitz bilanziert: „Das haben die großartig gemacht.“

Zurück zum Anfang: Die Trainerin, die am Mittwoch nach Kleinhammer gekommen ist, arbeitet nach dem Konzept „Stark sein auch ohne Muckies“. Sie will Kinder stärken. Deshalb verrät sie auch gleich zu Beginn ganz ohne Scham: „Ich war als Kind weder besonders laut, noch extrem leise. Ich war immer bloß mittel. Und irgendwann wurde ich geärgert – und zwar immer und immer wieder.“

Die Mädchen und Jungen, denen sie das erzählt, fühlen sichtlich mit ihr. Ganz still hören sie ihr zu und manche Gesichter drücken Schmerz oder Entsetzen aus. „Ich habe davon sogar Bauchschmerzen bekommen“, gibt Kraushaar-Schmitz soeben zu.

Vor den Sommerferien startete die Gemeinschaftsgrundschule das Projekt. Erst wurden die großen Schüler unterrichtet, nun sind die Kleinsten an der Reihe. Schulleiterin Nina Manns erzählt: „Anfangs hatten wir dafür eine Corona-Förderung, jetzt bezahlen wir es selbst.“ Auch nach Abschluss der Projektphase sollen die Ergebnisse von „Stark sein auch ohne Muckies“ in den Schulalltag integriert und etwa vor der großen Pause noch einmal in Erinnerung gerufen werden.

Ein Bewegungsspiel zum Song „Ich bin löwenstark“ schafft nun erst einmal eine gute Atmosphäre. Die Kinder tanzen und klatschen mit Kraushaar-Schmitz ab. Dann erst geht es hinein ins Thema.

Die Trainerin schauspielert, steht mit hängenden Schultern, kümmerlicher Miene und geschlossenen Beinen vor der Klasse. Diese erzählen ihr hinterher, wie sie die Situation erlebt haben – und kommen zu vielen unterschiedlichen Ergebnissen.

Kraushaar-Schmitz erklärt: „Meinungen können mal falsch und mal richtig sein.“ Sie verdeutlicht: „Jeder von euch kann seine eigene haben – das ist ganz in Ordnung.“ Dann verrät sie: „Ich habe ganz schüchtern vor euch gestanden, weil ich mich nicht getraut habe.“

In einer zweiten Runde hebt die Trainerin den Kopf, schaut in der Runde jedes Kind an. Ihre Schultern hat sie hochgezogen und sie steht breitbeinig lässig da. Den Rücken hat sie durchgedrückt. „Ich habe mich zwei Zentimeter größer gemacht. Ich war mutig“, erläutert sie. Die Kinder bemerken den Unterschied sofort.

Dann ändert Kraushaar-Schmitz plötzlich den Ton, spielt die Viertklässlerin „Stressica“, die rumpöbelt und die Helena sogar anmacht: „Deine Klamotten sehen doof aus.“ Doch die zuvor instruierte Erstklässlerin geht auf die Beleidigung nicht ein. Später berichtet sie: „Das hat mich schon genervt. Aber als ich nichts sagte, ist Stressica einfach weitergegangen.“

Die Grundschüler lernen: Sich nicht zu wehren ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil: Es führt dazu, dass das Gegenüber den Spaß am Ärgern verliert und sich verzieht. „Du hast gewonnen“, sagt Simone Kraushaar-Schmitz zu Helena. Die lächelt überglücklich.

Viele Jungen und Mädchen berichten nun von Situationen, die sie in ihrem eigenen Leben durchgemacht haben, in denen sie geärgert worden seien. Traurig habe sie das sein lassen. Die Trainerin unterstreicht: „Beleidigungen sind kein Geschenk. Deshalb musst Du sie auch nicht annehmen. Denn Du bist gut, so wie Du bist.“

Kraushaar-Schmitz geht in der Klasse umher, sagt jedem einzelnen Kind, dass es gut sei. Drei von ihnen widersprechen. Ein Mädchen glaubt, nicht wirklich gut zu sein, weil sie denkt, sie sei hässlich. Ein Junge kann seine Zweifel nicht richtig begründen, es sei „nur so ein Gefühl“. Und ein weiterer Junge räumt ein: „Ich habe schon einmal andere geärgert und beleidigt.“

Bei jedem dieser drei fragt die Hemeranerin die gesamte Klasse, ob sie dennoch glauben, dass er oder sie „trotzdem gut“ sei. Das Votum für „Ja“ ist jeweils eindeutig. Die drei Betroffenen reagieren erfreut, ja erleichtert. Ihre Haltung verändert sich sichtlich, wird einen Hauch selbstbewusster.

Kraushaar-Schmitz setzt sich zurück auf ihren Stuhl und erklärt den Kindern: „Wer Euch ärgern will, der möchte bloß Aufmerksamkeit und Beachtung.“ Sie fügt hinzu: „Wenn er die aber nicht bekommt, hört er auf.“ Sie rät: „Also wehrt Euch nicht, dreht Euch einfach um und geht weg.“

Dann sagt die Trainerin: „Viele Menschen warten lange darauf, dass das Glück zu ihnen kommt.“ Und sie fährt fort: „Wenn du aber ein Löwe bist, dann holst du das Glück in dein Leben. Und dann fühlst du dich gut.“ Kraushaar-Schmitz hantiert mit Stofftieren und fragt rhetorisch: „Was interessiert es den Löwen, was die Mücke sagt?“

Zum Abschluss dieser Doppelstunden sprechen die 16 Mädchen und Jungen mit Simone Kraushaar-Schmitz im Chor: „Ich bin nicht perfekt und das ist gut so, denn ich gebe immer mein Bestes.“