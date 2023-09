„Sehr viele Kisten“: Bierwagen von dreisten Dieben leergeräumt

Von: Maximilian Birke

Teilen

Das Schnupperklettern war am Sonntag, 27. August, im Rahmen der neuen Veranstaltung „Aktiv an der Lenne“ möglich. © WIECHOWSKI

„Wir brauchen eure Hilfe“, schreiben die Lenneleute in einer Mitteilung, die kürzlich veröffentlicht wurde. Der Verein hatte am Sonntag im Rahmen der Veranstaltung „Aktiv an der Lenne“ zum Schnupperklettern am Kletterfelsen eingeladen.

Werdohl – Durchgeführt wurde dieser Bestandteil des Programms von der Kletterwelt Sauerland. Wie sich herausgestellt habe, sei im Nachgang der Veranstaltung jemand am Bierwagen gewesen und verschaffte sich unbefugt Zutritt. „Der Bierwagen auf der Altenaer Straße wurde leider von irgendwem leergeräumt“, schreiben die Lenneleute.

Sie vermuten, dass jemand „sehr wahrscheinlich mit einem Auto“ die Schranke passiert hat, „da es sehr viele Kisten waren“, die nun fehlen. Stattgefunden haben soll der Diebstahl zwischen 19.30 Uhr am Sonntag und dem Vormittag des darauffolgenden Montags.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden um Hinweise gebeten. Das ist entweder bei Luis Weimar möglich, der zu den Lenneleuten gehört und die Rufnummer 01 57 / 31 77 10 68 hat, alternativ kann aber auch die Polizeiwache in Werdohl informiert werden unter 0 23 92 / 93 99 0.