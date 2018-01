Werdohl/Neuenrade/Balve - Extrem ruhig verlief der Jahreswechsel in Werdohl und Neuenrade aus Sicht von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. „Das war eigentlich eine Nacht wie jede andere auch, was vielleicht mit daran lag, dass das Wetter ab kurz nach Mitternacht sehr schlecht war“, hieß es von der Polizeidienststelle Werdohl auf Anfrage.

In Werdohl habe es keine nennenswerten Einsätze in Zusammenhang mit dem Jahreswechsel gegeben, nicht einmal Ruhestörungen seien den Beamten in den Morgenstunden des Neujahrstages gemeldet worden.

In Neuenrade nahmen die Polizisten fast genau pünktlich zum Jahreswechsel um 0 Uhr einen betrunkenen Randalierer am Schöntaler Weg fest. Der Mann verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam.



„Ansonsten hatten sich die Menschen im Griff, haben friedlich ins neue Jahr gefeiert“, zog die Polizei, die für den Bereich Werdohl, Altena und Plettenberg in der Silvesternacht mit einem Zusatzwagen im Einsatz war, eine sehr erfreuliche Bilanz.



Keine nennenswerten Feuerwehr- und Rettungseinsätze für Werdohl und Neuenrade vermeldete am Neujahrstag die Kreisleitstelle in Lüdenscheid. Die Diensthabenden sprachen von einer kreisweit ruhigen Silvesternacht.



In Balve mussten die Einsatzkräfte an Silvester um 17.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 515 ausrücken. In Höhe von „Haus Recke“ geriet eine 20-Jährige aus Menden, die mit ihrem Auto in Richtung Balve unterwegs war, mit ihrem Fahrzeug in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit einem Kleinlastwagen eines 47-Jährigen aus Balve zusammen. Die junge Frau verletzte sich leicht an der Schulter und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei Menden schätzt den Sachschaden auf rund 9000 Euro.