Schwimmkurs in den Ferien: Bisher kaum Interesse

Werdohl - In den vergangenen Jahren haben lernwillige Nichtschwimmer im Grundschulalter – oder vielmehr deren Eltern – der DLRG und dem SV08 die Tür eingerannt, wenn wieder ein Sommerferien-Schwimmkurs auf dem Plan stand.

„Doch aus unerfindlichen Gründen läuft es dieses Mal schleppend“, sagte Susanne Guder vom Werdohler Schwimmverein am Montagnachmittag im Ütterlingser Freibad.

„Heute sind noch einmal zwei Kinder bei mir angemeldet worden“, verrät sie. „Dennoch sind die Hälfte der 20 Plätze noch frei.“ Andreas Conrad vom Werdohler Ortsverein der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) ergänzt: „Für nur zehn Kinder hätten wir zu viele Betreuer und Schwimmlehrer. Die halten sich alle die Zeit frei und planen ihren Urlaub extra zu anderen Zeiten.“

Deshalb haben Guder und Conrad gemeinsam mit drei Kindern – die aber schon gut schwimmen können – am Montag noch einmal Werbung für ihr Angebot gemacht. Denn nach wie vor könnten erschreckend viele Kinder im Grundschulalter nicht schwimmen, weil sie es nicht mehr von den Eltern beigebracht bekämen.

Geübt wird im Freibad Ütterlingsen

An eben diese Altersklasse – von fünf bis etwa zehn Jahren – richtet sich der Sommerferienkurs. An zehn Abenden vom 13. bis zum 24. August – jeweils von 18 bis 19 Uhr – werden die Kinder angeleitet, um das Schwimmen im Ütterlingser Freibad zu erlernen. „Bestenfalls sind die Mädchen und Jungen“, betont Conrad, „vorher aber schon ans Wasser gewöhnt.“

Doch auch, wer bisher noch ganz ohne Begegnungen mit dem kühlen Nass geblieben ist, kann an dem Kurs teilnehmen. Denn SV08 und DLRG gehen an den zehn Abenden ganz individuell auf jeden Teilnehmer ein. „Jedes Kind ist anders“, weiß Conrad. „So ist auch nicht garantiert“, ergänzt Guder, „dass am Ende des Kurses der Erwerb des Seepferdchens steht.“ Conrad wirft ein: „Aber jeder, der im Kurs war, kann nach den Sommerferien bei einem der beiden Vereine weiterschwimmen“ und im Herbst im Hallenbad an einem Aufbautraining teilnehmen. Bestenfalls sind die Kinder von heute, die Schwimmlehrer von übermorgen.

Wer seinen Nachwuchs für den Schwimmkurs anmelden möchte, meldet sich bei Susanne Guder unter Tel. 0 23 92 / 7 19 90.