Schwerer Unfall mit sechs Verletzten: B236 am Abend gesperrt

Werdohl - Schwerer Unfall auf der B236 in Dresel: Zwei Autos sind fast frontal zusammengestoßen. Die Strecke zwischen Werdohl und Altena war zwischenzeitlich gesperrt.

Nach Informationen der Polizei-Leitstelle sind am Freitag gegen 21.15 Uhr zwei Pkw - ein Ford und ein Mercedes - in Höhe der Blitzanlage in Dresel zusammengeprallt. Die Straße war zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt.

Im Einsatz waren Rettungskräfte aus Altena, da es in der Meldung zunächst hieß, dass sich der Unfall auf Altenaer Stadtgebiet ereignet habe. Als sich das als falsch herausstellte, fuhren sie direkt durch nach Dresel und trafen dort auf sechs Personen, die sich selbst aus den Autos hatten befreien können.

Dem äußeren Anschein nach waren sie nicht schwerer verletzt. Sie wurden laut Feuerwehr-Leitstelle jedoch zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gefahren.

Insgesamt waren fünf RTW, ein KTW und ein Notarztfahrzeug mit Besatzung im Einsatz.