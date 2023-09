Schwerer Sportunfall: Kletterer stürzt zwölf Meter in die Tiefe

Von: Maximilian Birke

Notarzt und Rettungsdienst waren im Einsatz. © Birke

Ein schwerer Sportunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr am Kletterfelsen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor dabei ein Kletterer den Halt und stürzte nach Angaben der Polizei etwa zwölf Meter in die Tiefe.

Werdohl – Dabei zog sich der Sportler Verletzungen zu. Rettungsdienst und Notarzt übernahmen die medizinische Erstversorgung des Mannes. Akute Lebensgefahr bestand laut Polizeiangaben trotz der großen Höhe nicht.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes war auch die Freiwillige Feuerwehr alarmiert worden. Laut Einsatzmeldung mussten die Retter davon ausgehen, dass eine Höhenrettung erforderlich sein würde. Tatsächlich hing der Kletterer aber nicht an der Felsplatte, sondern wurde bereits am Fuße des massiven Gesteins notfallmedizinisch versorgt.

Da sich die Absturzstelle leicht oberhalb im Hang befand, unterstützten die Feuerwehrkräfte den Rettungsdienst dabei, den Verletzen auf einer Trage zum Rettungswagen zu transportieren. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Glück im Unglück dürfte er deshalb gehabt haben, weil sofort zwei Ersthelfer zur Stelle waren, die sich um ihn kümmern und einen Notruf absetzen konnten. Eine Helferin war augenscheinlich vor dem Unfall selbst zum Klettern an der Lenneplatte gewesen.