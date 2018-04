Motorrad-Fahrer (76) stürzt in der Höllmecke

Der Schwerverletzte kam mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik.

Werdohl/Neuenrade - Ein 76-Jähriger wurde am Sonntagvormittag zwischen Neuenrade und Werdohl bei einem Unfall mit seinen Motorrad lebensgefährlich verletzt.

Der Dortmunder befuhr gegen 11.30 Uhr in Begleitung eines Bekannten den Höllmecker Weg von Neuenrade nach Werdohl.

In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach. Sein Motorrad fiel dabei auf ihn. Der Begleiter war in den Unfall nicht direkt involviert, Ursache soll ein Fahrfehler des 76-Jährigen gewesen sein.

Ein Rettungshubschrauber landete vor dem Freibad und flog den Schwerverletzten in eine Dortmunder Unfallklinik. Die B 236 in Werdohl war voll gesperrt.

Die Polizei lobte die mehreren Ersthelfer, die an der Unfallstelle hielten und dem Verunfallten beistanden.