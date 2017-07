Werdohler laufen für Kinder in Sambia

+ © Britta Schwarze Die ganze Martin-Luther-Grundschule war gestern Morgen im Stadion Riesei für ein Projekt der Kindernothilfe in Sambia aktiv. © Britta Schwarze

Werdohl - Runde um Runde haben die Kinder der Martin-Luther-Grundschule und einige Eltern am Freitag im Stadion Riesei gedreht, um anderen Kindern in Afrika zu helfen. Beim Sponsorenlauf ging es darum, möglichst viel Geld für ein Projekt der Kindernothilfe in Sambia zu sammeln.