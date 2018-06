Schullaufbahn auf 15 Metern: Realschüler hängen Kunstwerk auf

Viele Hände waren nötig, um die Leinwände faltenfrei an die Wand zu bekommen. In mehreren Teilen ziert das insgesamt 15 Meter lange Kunstwerk nun den Flur der Realschule und kann von Eltern, Lehrern, Verwandten und Besuchern bewundert werden.

Werdohl - Etwa zehn Monate lang haben Werdohler Realschüler ihre Freizeit investiert und unter der Leitung der Werdohler Künstlerin Annette Kögel an dem Kunstprojekt „Ich & Wir“ gearbeitet

Auf 15 Metern hängt im Flur des Gebäudes nun die gesamte Schullaufbahn der Neunt- und Zehntklässler.

24 Hände waren am Donnerstagvormittag nötig, um die langen Leinwände im Flur anzubringen. Am Mittwoch hatten die elf Schüler in der Kunstwerkstatt im Bahnhof (Kuba) noch letzte Korrekturen an ihrem Kunstwerk vorgenommen. Für dieses hatten sie ihre Mitschüler im Schulalltag fotografiert und die Bilder als Silhouetten verwendet. An diesen wurde zunächst auf A4 und A3 Bögen geübt, bevor es im Oktober an die großen Leinwände ging.

„Das Projekt hat auf jeden Fall Spaß gemacht“, sagte Kögel am Donnerstag. Auch für die Schüler sei es weniger Arbeit und mehr Freizeittreff gewesen. „Es wurden Probleme aus den Unterricht diskutiert, teilweise sehr intensiv, und dann war es wieder ganz ruhig“, erzählte sie. Finanziert wurde das Projekt durch das NRW-Landesprogramm „Kultur und Schule“.