Regen wirft Planung für Schulfest durcheinander

Von: Jona Wiechowski

Schutz vor dem Regen fanden die Besucher unter dem überdachten Teil des Schulhofes der Grundschule Kleinhammer. Die meisten Angebote waren nach drinnen verlegt worden. © WIECHOWSKI

In erster Linie drinnen stattfinden musste am Freitagnachmittag das Schulfest der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Werdohl am Standort Kleinhammer. Geplant war das eigentlich ganz anders. „Bis Dienstag hieß es noch: Die Sonne scheint“, blickte Leiterin Nina Manns auf den Wetterbericht. In wenigen Tagen musste das ganze Programm in die Schule verlegt werden.

Werdohl – Das ist geglückt. Der Schulchor, der aus Kindern beider Standorte besteht, erntete für seinen Auftritt ordentlich Applaus. In den Klassenräumen gab es dann ganz viel Programm für Groß und Klein. Hier konnten beispielsweise mit Schwämmen Kunstwerke erstellt werden, da konnten sich Interessierte schminken lassen. Sportlich ging es in der Turnhalle zu – einmal gab es hier einen Bewegungsparcours und einmal eine große Hüpfburg. Als der Regen ein bisschen nachgelassen hatte, konnte draußen das Bobbycar-Rennen stattfinden.

Für die Verpflegung war mit Gegrilltem oder einem Kuchenbüfett gegen Spende bestens gesorgt. Schmecken lassen konnten es sich die Gäste auf dem überdachten Teil des Schulhofes, der mit Stehtischen und Bierzeltgarnituren ausgestattet worden war.

In der Turnhalle war neben einem Bewegungsparcours eine große Hüpfburg aufgebaut worden. © Wiechowski, Jona

Über den Tag verteilt kamen zwischen 600 bis 800 Besucher vorbei, schätzte Schulleiterin Nina Manns im Gespräch, die sich sehr über den Zuspruch freute – trotz Regens.

Abgeschlossen wurde das Schulfest am Abend mit einem gemütlichen Beisammensein, das der Förderverein der Schule organisiert hatte.

Mit Schwämmen als Stempel konnten die Kinder unter anderem Beutel bedrucken. © Wiechowski, Jona