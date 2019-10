Schulanmeldung: Erstmals keine Wahlmöglichkeit mehr in Werdohl

Die Gesamtschule am Riesei ist ab dem kommenden Schuljahr erstmals die einzige weiterführende Schule im Stadtgebiet, an der Kinder und Jugendliche angemeldet werden können.

Werdohl – Die Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) lädt für Samstag, 25. Januar, von 11 bis 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Die Anmeldungen für die Sekundarstufe I (Klasse 5) und II (Klasse 11) werden an folgenden Tagen entgegen genommen: Montag, 17. Februar, 8 bis 18 Uhr, Dienstag, 18. Februar, von 8 bis 18 Uhr und Mittwoch, 19. Februar, von 8 bis 15.30 Uhr.

Für das kommende Schuljahr ist in Werdohl mit der AEG die Anmeldung erstmals nur noch an einer weiterführenden Schule möglich, nachdem der Stadtrat beschlossen hat, die Realschule am Köstersberg im Jahr 2025 auslaufen zu lassen.

Anmeldezahlen zu gering

Weil die Anmeldezahlen an der Gesamtschule in den vergangenen Jahren zu gering für eine erforderliche Vierzügigkeit waren und nachdem die geplante Kooperation mit der Gesamtschule in Finnentrop geplatzt war, mussten die Lokalpolitiker auf Druck der Bezirksregierung Arnsberg über das Aus einer der beiden weiterführenden Schule entscheiden.