Urteil im Versetaler Hähnchenstreit fällt am 21. Februar

+ © Kanbach Mit witzigen Sprüchen auf Plakaten und T-Shirts warben die Versetaler Schützen für das Hähnchenspektakel. Damals waren Uwe Bettelhäuser (2. von links) und Frank Herber (knieend) noch Schützenbrüder. Mittlerweile treffen sie sich vor Gericht. © Kanbach

Werdohl - In die nächste Runde ging am Dienstag der Versetaler Hähnchengrillstreit im Amtsgericht Altena. Richter Felix Langerbein hatte drei Zeugen geladen, um aus erster Hand Hinweise auf die Eigentumsverhältnisse an dem Grill zu bekommen.