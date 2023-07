Neuerungen kommen gut an: Schützen haben nichts zu meckern

Von: Michael Koll

So wie hier beim Kaiserball zum Auftakt des Festwochenendes bot das Versetaler Schützenfest jede Menge

Wer ein Großereignis wie ein Schützenfest, das im Vorfeld eben nicht bis ins letzte Detail vorherseh- und planbar ist, auf die Beine stellt, der hat wohl immer Befürchtungen, dass etwas nicht so laufen könnte, wie er es sich wünscht. Umso größer ist der Stein, der den Verantwortlichen hinterher vom Herzen fällt, wenn sich alle Bauchschmerzen letztlich in Wohlgefallen auflösen.

Werdohl – So ging es wohl auch dem Vorstand des Versetaler Schützenvereins, der in der ersten Juni-Hälfte einen neuen Regenten suchte – und in Marcel Merscheim fand. Erstmals feierten die Versetaler mit einem kleineren Zelt und im Vereinsheim gleichzeitig. Die direkte Anbindung wurde letztlich von der Stadt nicht genehmigt und so fand ein Teil des Festes zudem unter freiem Himmel statt. Das kulinarische Angebot wies mit Burgern eine unerprobte Neuheit auf. Und sogar die Schießanlage war eine andere; dort hätten auch noch Probleme lauern können.

Die zehn Anwesenden bei der Meckersitzung im Vereinsheim Altenmühle am Mittwoch fanden in der Rückschau allerdings bei all diesen Punkten keinen Ansatz zur Kritik. Oberst Frank Herber fasste die Stimmung zusammen mit den Worten: „Es war ein kleines und feines Schützenfest. Ich fand’s gut.“

Er führte weiter aus: „Das Wetter war zudem spitze. Nur beim Schießen war es fast schon zu heiß.“ Sogleich schob er hinterher: „Insgesamt war es ein sehr harmonisches Fest.“

Herber berichtete: „Sogar die Bedienung vom Burger-Stand hat uns und unsere Gäste hinterher gelobt. Es sei nicht überall so friedlich und familiär.“ Nicht umsonst komme das Versetaler Fest seit jeher ohne einen Sicherheitsdienst aus.

Gestellt hatte den Burger-Stand der Plettenberger Catering-Service Ochtendung. Und einige Vorstandsmitglieder der Versetaler Schützen lobten dieses Angebot: „Das war echt super“, fasste der 2. Sportleiter Jürgen Kaempf seine Beobachtungen zusammen. Darüber sagte Kassierer Michael Grünhagen: „Die Bedienungen waren wirklich auf Zack!“ Das habe auch für den Getränke-Nachschub gegolten, fügte er hinzu.

Oberst Frank Herber (hinten links) leitete die Meckersitzung des Versetaler Schützenvereins. © KOLL

Lobende Worte gab es von den Anwesenden zudem für den Großen Zapfenstreich unter freiem Himmel: „Der war wirklich fantastisch.“ Und Schießmeister Florian Gester bilanzierte: „Den Vogel herunter zu holen, hat weder zu lang gedauert, noch ging es zu schnell.“

Der neue Regent Merscheim blickte dann noch mit seiner ganz eigenen Sicht auf das Fest zurück: „Ein großer Dank gilt allen, die so hinter uns gestanden haben.“ Er sprach auch für seine Königin und Ehefrau Stephanie, die er nach dem finalen 437. Schuss an seine Seite bat.

Er erläuterte weiter: „Ihr habt uns alles hier geduldig erklärt. Und so haben wir ganz viele neue Eindrücke sammeln können.“ Kurz grinste der Versetaler König, bevor er abschließend noch erklärte: „Es hat in der Woche drauf dann noch bis Donnerstag gedauert, bis ich wieder eine Stimme hatte.“

Und so regiert Merscheim nun zwei Jahre lang das Versetal, bis die Schützen 2025 ihr 75-jähriges Jubiläum feiern werden. Dann sicherlich mit der ein oder anderen Besonderheit, ließ Oberst Herber bereits durchblicken. Näheres verriet er freilich am Mittwochabend noch nicht.