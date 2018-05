Tec Day mit 80 Schülern bei VDM in Werdohl

+ © Jacobi Begrüßt wurden die Teilnehmer des Tec Days von Beno, dem sprechenden Technik-Roboter, zusammen mit den Ausbildern und Auszubildenden der beteiligten Betriebe. © Jacobi

Werdohl - Gemeinsam mit neun Ausbildungsbetrieben aus Werdohl, Altena, Plettenberg und Hohenlimburg hat die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) am Mittwoch einen Berufsfelderkundungstag zum Thema Technik in der „Karriereschmiede“ von VDM Metals in Werdohl durchgeführt.