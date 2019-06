Mächtige Schüler-Demo: Heiße Diskussion zum Schulentscheid in Werdohl

Noch nie war es so eng im Ratssaal

+ © Volker Heyn Ein symbolträchtiges Bild bot sich am Montagabend im Ratssaal: Die Politiker hatten Vertretungen der Schülerschaft und der Elternschaft beider Werdohler Schulen unmittelbar im Nacken sitzen. Fast drei Stunden dauerte die Sitzung, bis alle zu Wort gekommen waren. © Volker Heyn

Werdohl – Noch nie war es so heiß, so eng und so voll wie Montagabend im Ratssaal. Einige hundert Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte der beiden Werdohler weiterführenden Schulen waren in den Ratssaal gekommen, um an der Diskussion im Schulausschuss über den Fortbestand einer ihrer beiden Schulen Anteil zu nehmen.