Vorhang auf für das Werdohler Rathaus

Werdohl – Für Werdohl wird es jetzt ernst im Wettbewerb um das schönste Rathaus in NRW: Seit Freitagmorgen ist der Kurzfilm über den Verwaltungssitz am Lenneufer über verschiedene Kanäle im Internet abrufbar und die Bevölkerung kann darüber abstimmen.

Werdohl beteiligt sich mit seinem Rathaus am Wettbewerb des NRW-Heimatministeriums. „Rathäuser sind die Heimat der Demokratie vor Ort. Sie sind die wichtigsten Zentren der Demokratie in unseren Städten und Gemeinden. Mit unserer Aktion wollen wir sie in den Mittelpunkt rücken“, sagte Ministerin Ina Scharrenbach (CDU). In Werdohl hatte ein Filmteam des Ministerium Anfang Dezember die Videobilder aufgenommen, die nun in einem auf 58 Sekunden zusammengeschnittenen Film zu sehen sind.

Auch die Rathäuser von Neuenrader und Lüdenscheid sind bereits zu sehen. Ab Februar kann online auf der Seite www.mhkbg.nrw über insgesamt 70 Rathäuser abgestimmt werden. Die Siegerehrung erfolgt am 28. März.