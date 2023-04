Schnelles Internet, kaputte Straßen: Glasfaser-Ausbau bereitet Sorgen

Von: Volker Griese

Notdürftig geflickte Freiheitstraße: Die Pflastersteine sollen schnellstens verschwinden und durch Asphalt ersetzt werden. Das gilt auch für solche Streifen in anderen Straßen. © Griese

Die Telekom lässt derzeit in Werdohl durch Subunternehmen das sogenannte „Netz der Zukunft“ aufbauen: Glasfaserkabel, die Daten, Bilder und Töne in noch nicht gekannter Geschwindigkeit in alle Welt schicken sollen. Schön. Weniger schön sind die Begleitumstände der Bauarbeiten, mit denen sich am Montag der Hauptausschuss der Stadt beschäftigte.

Werdohl – Die WBG-Fraktion hatte das Thema mit einem Antrag auf die Tagesordnung gebracht. Mit den Arbeiten des Breitbandausbaus gingen massive Beeinträchtigungen einher, bemängelte die WBG und meinte damit die Schäden an den Straßen, die nach dem Verlegen der Glasfaserkabel zurückblieben. Es sei zu befürchten, dass Baumängel auftreten, die erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zutage treten. Damit die Stadt am Ende nicht auf den Kosten für die Mängelbeseitigung sitzen bleibe, solle bereits jetzt die sach- und fachgerechte Ausführung der Baumaßnahmen überprüft werden. Zudem verlangte die WBG, dass sich die Baukommission oder der Bau- und Liegenschaftsausschuss mit dem Thema befassen sollten.

Die WBG fand mit ihrem Antrag durchweg Gehör. Er gebe ihr „komplett recht“, sagte Bürgermeister Andreas Späinghaus (SPD). „Die Ausführung der Arbeiten ist nicht zufriedenstellend.“ Zustimmung gab es auch von Wilhelm Jansen (SPD), der erwartete, dass die Angelegenheit „wohl in einem Rechtsstreit enden“ werde. Einen differenzierten Blick mahnte Stefan Ohrmann (CDU) an: In den Bereichen Goethestraße und Altes Dorf sei gut gearbeitet worden, auf der Feldstraße dagegen schlecht.

Für solche Unterschiede lieferte Tiefabteilungsleiter Martin Hempel dann eine Erklärung: Derzeit werde Glasfaserkabel in Werdohl von unterschiedlichen Firmen verlegt. Da gebe es einerseits den mit öffentlichen Fördermitteln unterstützen Ausbau, der weitgehend unproblematisch vonstatten gehe. Es gebe aber auch den sogenannten freiwilligen Ausbau im Auftrag der Deutschen Telekom, und der bereite Probleme. Hempel: „Da sind sechs, acht oder noch mehr Kolonnen verschiedener Subunternehmen unterwegs. Die können wir gar nicht laufend kontrollieren“, beschrieb er die Problematik. Der Stadt bleibe nur die Schlussabnahme, um mögliche Mängel zu entdecken. Eine Möglichkeit sei allenfalls, einen vorübergehenden Stopp anzuordnen. Die Arbeiten dürften dann erst fortgesetzt werden, wenn die vorhandenen Aufbruchstellen auf den Straßen und Gehwegen wieder hergestellt seien. Davon will die Stadt jetzt auch Gebrauch machen.

Hempel versicherte, dass seine Abteilung das Vorgehen der Glasfaserkolonnen schon beobachte. „Wir gehen jede Straße einzeln ab“, sagte er. Die Stadt bekomme außerdem viele Hinweise aus der Bevölkerung.

Angesichts der weitgehenden Einigkeit in der Bewertung des Vorgehens der Glasfaserkolonnen fiel dem Ausschuss die Entscheidung über den WBG-Antrag leicht. Einstimmig entschieden die Politiker, dass die Stadtverwaltung den ausführenden Bauunternehmen ganz genau auf die Finger schauen soll, damit die für die Kabelverlegung aufgebrochenen Straßen, Wege und Plätze auch wieder ordnungsgemäß hergestellt werden. Keinesfalls dürfe die Stadt nach Ablauf der zwei- bis vierjährigen Gewährleistungsfrist auf den Kosten für notwendige Reparaturen sitzen bleiben.