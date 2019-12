Schneesturm-Party der Schützen: Hier gibt es Tickets

Werdohl – Zur „Schneesturm“-Party lädt der Werdohler Schützenverein für den 1. Februar ab 20 Uhr in den Festsaal Riesei ein. Jetzt hat der Vorverkauf für diese Winterparty begonnen.

Zusammen mit der Agentur Eventfabrik Südwestfalen aus Lüdenscheid haben die Werdohler Schützen ein neues Partykonzept erarbeitet. Dabei wird nicht mehr auf Live-Musik, sondern auf DJs gesetzt. Die beiden Lüdenscheider Dirk Weiland und André Noglik (DJ License) sollen für die Musik zum Feiern und Tanzen sorgen. Mitten im Festsaal Riesei wird deine Tanzfläche eingerichtet, darum herum kann gefeiert werden.

So lief die Party im Februar 2019

Jetzt hat der Vorverkauf für die winterliche Sause begonnen. Einlassbänder gibt es zum Preis von 12 Euro in den Hauptstellen der Vereinigten Sparkasse in Werdohl, Neuenrade, Plettenberg und Altena, im Reiseclub Werdohl (Derwentsider Straße 4) und im Restaurant La Costa (Fritz-Thomée-Platz 4). Beim Werdohler Schützenverein kann man sie per E-Mail an info@werdohlersv.de bestellen.

Bier für die größte Gruppe

Bei Bestellungen von mindestens zehn Einklassbändern gibt der Veranstalter einen Nachlass von zehn Prozent auf den Eintrittspreis. Und für die größte Gruppe, die sich anmeldet, gibt es einen Gutschein über ein Fass Bier.