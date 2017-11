Schnee sorgt für ersten Volleinsatz des Winters

+ © Wilczek Alle Mitarbeiter und Fahrzeuge des Baubetriebshofs waren am Donnerstagmorgen im Stadtgebiet im Einsatz. © Wilczek

Werdohl - Bereits einen Tag vor dem meteorologischen Winteranfang am Freitag kam es zu einem ersten Wintereinbruch in Werdohl. Eine dünne Schneeschicht überzog am Donnerstagmorgen die Stadt in weiten Teilen, so dass die Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs und die beauftragten Fremdfirmen den ersten Volleinsatz fahren mussten.