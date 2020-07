Schluss mit Guss: Topunternehmen im MK macht schon früher dicht - 400 Arbeitsplätze betroffen

400 Arbeitsplätze fallen weg

Die Gießerei von Georg Fischer am Bahnhof liegt direkt neben den Vossloh-Werken.

Die Schließung der Alugießerei von Georg Fischer am Bahnhof geht schneller voran als geplant. Schon am 25. September wird in dem traditionsreichen Standort zum letzten Mal gegossen. Danach wird die Produktion für immer stillgelegt, aufgeräumt und der Schlüssel herumgedreht. Die bis dann noch verbleibenden Mitarbeiter der Verwaltung werden bis Ende des Jahres in das Werk an der Schlacht umziehen.