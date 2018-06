Schlotmann-Firmengeschichte auf den Lastwagen gesprüht

Werdohl - „Wir haben alle nicht damit gerechnet, dass es so gut werden würde“, ist Ralf von Heder sichtlich stolz. Der 57-jähriger Wiblingwerder hatte Anfang 2017 das Transport-Unternehmen von Gerd Schlotmann übernommen.

Vom Lüdenscheider Graffiti-Künstler Yves Thomé ließ er vor Kurzem die Firmengeschichte vom Jahre 1902 beginnend auf die beiden Seiten eines MAN-Möbeltransporters sprühen. Auf dem Firmenhof in Dresel wird sofort klar, dass alle total Auto-verrückt sind. Hier ist nicht nur irgendeine Möbelspedition angesiedelt, sondern hier wird der Kutscher-Beruf mit jeder Faser gelebt.

Alle Fahrzeuge sind in den typischen Schlotmann-Farben lackiert, in den Garagen stehen – angemeldet und fahrbereit – ein Käfer von 1952 und ein Opel Blitz von 1934. Einfach so, weil Alt-Inhaber Gerd Schlotmann und seine Leute Fahrzeuge und ihren Beruf lieben. Durch Zufall und Glück war der Wiblingwerder Ralf von Heder auf das Unternehmen in Dresel aufmerksam geworden. „Hier passte alles für mich, ich wollte auch nie nur eine reine Spedition haben“, so von Heder.

Transporte Schlotmann war und ist ein „klassischer Gemischtwarenladen“. Neben dem Hauptgeschäft der Möbelspedition werden technische Gase, Asphalt und Grünschnitt gefahren, auf dem Hof kann man Holzkohle und Propangas kaufen und sogar Helium für Geburtstags-Luftballons. Schwere Tresore und Klaviere werden bewegt. Im Winter fahren die Männer Räumdienst. Von Heder macht das richtig Spaß: „Es ist ein tolles Gefühl, als allererster durch die geschlossene Schneedecke zu fahren und den Leuten die Straße frei zu machen.“ Diese Einstellung findet sich auch im Wahlspruch des Unternehmens: „Schlotmann hilft weiter, wir helfen gerne.“

Natürlich gibt es im Schlotmann-Fuhrpark nicht nur Oldtimer. „Mit den alten Wagen kommt man ja in keine Innenstadt“, so von Heder: „Ein Umzug von oder nach Dortmund könnten wir damit nicht machen.“ Das Unternehmen gehe selbstverständlich mit der Zeit und hat auch moderne Fahrzeuge. Obwohl es auch Kunden gebe, die mit einem bestimmten Schlotmann-Wagen ihren Umzug machen wollten.

Neben der Möbelspedition bietet das Unternehmen auch einen kompletten Umzugsservice an. Die Mitarbeiter können zum Beispiel Küchen fachgerecht wieder in der neuen Wohnung aufbauen und ganze Einrichtungen passgenau umbauen. Dazu wird sogar im Sommer ein Lehrling eingestellt, der als „Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice“ ausgebildet wird. Einige Mitarbeiter eigneten sich zusätzliche Befähigungen für Elektrik in einer Fortbildung an. Häufig würden ältere Kunden aus einem großen Haus in betreutes Wohnen oder eine viel kleinere Wohnung umziehen. „Das ist auch unser Geschäft“, so von Heder: „Wir beraten und betreuen die Leute dabei, dass sie sich in ihrer neuen Umgebung wohlfühlen.“ Schlafzimmer und Küchen würden perfekt auf die neuen Gegebenheiten angepasst.

„Eine Frau mit auf dem Platz ist ‘was anderes“

Seit einem Jahr ist eine Frau mit im Team. Karin Eckmann hat ein Händchen für die ältere, weibliche Kundschaft. Sie räumt zum Beispiel die Vitrine nach dem Umzug genauso wieder ein, wie sie in der alten Wohnung gestanden hat. „Eine Frau mit auf dem Platz ist ‘was anderes“, ist von Heder froh über die Bereicherung seines Unternehmens. Die 49-Jährige macht gerade den Lastwagen-Führerschein und lässt sich zur Berufskraftfahrerin ausbilden.