Schließung des WK Warenhauses jetzt auch Thema in der Politik

Ausschuss tagt am Dienstag

+ © Heyn Wie geht es mit dem WK Warenhaus nach der baldigen Schließung weiter? Mit dieser Frage beschäftigt sich jetzt auch der Stadtentwicklungsausschuss. © Heyn

Werdohl – Das WK Warenhaus, dessen Führung am 29. Januar die Geschäftsaufgabe zum 1. Juli bekanntgegeben hat, wird am Dienstag ein Thema in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung sein.