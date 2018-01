Schlamm und Pfützen auf Goetheparkplatz

Werdohl - Das Wasser der Lenne ist am Wochenende deutlich zurückgegangen: Der Goetheparkplatz war am gestrigen Sonntag zwar noch gesperrt, war aber zum großen Teil wieder trocken.

Nur einige Pfützen und große Mengen Schlamm blieben zurück. Die Absperrungen an der Einfahrt des Parkplatzes standen weiterhin, einige Autofahrer fuhren aber drumherum und parkten dennoch ihre Wagen dort.

Ihren normalen Pegel hatte die Lenne auch weiterhin nicht erreicht: Die Uferbereiche und viele Bäume standen weiterhin unter Wasser. Mitte der Woche war der Lenne-Pegel so stark gestiegen, dass Mitarbeiter des Baubetriebshofs den Goetheparkplatz am Mittwoch sperren mussten. Anders als in der Nachbarstadt Altena, mussten in Werdohl aber keine Straßen wegen des Hochwassers gesperrt werden.