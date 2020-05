Schlägerei im Flüchtlingsheim

Doppelter Einsatz für die Polizei

Werdohl – Doppelter Einsatz für die Polizei in der Flüchtlingsunterkunft an der Osmecke: Wegen Auseinandersetzungen unter den Bewohnern musste die Polizei am Donnerstag und Freitag jeweils nachmittags anrücken.