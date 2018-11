Schießerei in Ütterlingsen: 46-Jähriger feuert auf drei Kontrahenten

An der Leipziger Straße in der Nacht zu Sonntag

Werdohl - Schießerei in Ütterlingsen an der Leipziger Straße in der Nacht zu Sonntag! Gegen 2 Uhr feuerte bei einer Auseinandersetzung ein 46-jähriger Werdohler mit einer Schreckschusswaffe auf seine Kontrahenten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und nahm einen Mann vorläufig fest.