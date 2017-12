Schandfleck an der Dammstraße 17 in Werdohl verschwindet

Wohnungsgesellschaft lässt Gebäude abreißen

+ © Ludwig Die Wohnungsgesellschaft hat dieses etwa 60 Jahre alte Haus an der Dammstraße bei einer Zwangsversteigerung erworben und lässt es derzeit abreißen. © Ludwig

Werdohl - „Es ist wirklich kein Schmuckstück mehr“, sagt Markus Zanger, Prokurist der Wohnungsgesellschaft (Woge) Werdohl. Er steht gemeinsam mit Ingo Wöste, Geschäftsführer der Woge, vor dem Haus an der Dammstraße 17. Hinter ihnen kracht es. Ein Bagger lässt das Balkongeländer in einen großen Container fallen. In einigen Tagen wird von dem Haus und den anderen Gebäuden auf dem Grundstück nichts mehr übrig sein.