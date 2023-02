Einmal Meermann sein: Sauerland-Nixen tauchen wieder

Von: Carla Witt

Einmal Meermann sein? Die Sauerland-Nixen laden natürlich auch Männer ein, wie die Fabelwesen zu schwimmen und zu tauchen. © DPA

Lange Zeit saßen die Sauerland-Nixen quasi auf dem Trockenen. Doch nachdem die Corona-Pandemie jetzt überstanden scheint, ist die Werdohlerin Brigitte Siek wieder in ganz Deutschland unterwegs, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beizubringen, wie eine Meerjungfrau, beziehungsweise ein Meermann zu schwimmen und zu tauchen.

Werdohl – „Ich habe zwei Jahre komplett Pause machen müssen“, berichtet Siek. Staatliche Corona-Hilfen habe sie als Einzelunternehmerin nicht bekommen. „Deshalb habe ich zuerst von zuhause aus bei einer Corona-Hotline gearbeitet und anschließend in einem Testzentrum“, erzählt die Werdohlerin, wie sie über die Runden gekommen ist. Doch die Liebe zum Mermaiding, so heißt der Sport, bei dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer großen Flosse am Unterkörper im Becken unterwegs sind, ließ sie nicht los. Und so startete Siek gegen Ende des vergangenen Jahres wieder langsam mit ihrem Kursangebot. „Und inzwischen ist wieder richtig viel los“, freut sie sich.

Kurzzeitig habe sie allerdings befürchtet, erneut eine Zwangspause einlegen zu müssen: Um Gas zu sparen haben viele Schwimmbäder die Wassertemperatur in den Becken heruntergefahren. „Da haben sich einige dann doch gegen einen Kurs entschieden“, sagt Siek – und zeigt Verständnis: „Teilweise war es aber auch wirklich extrem kalt.“ Zum Glück hätten einige Bäder inzwischen den Thermostat-Regler schon wieder nach oben bewegt. Brigitte Siek hofft, dass sich dieser Trend fortsetzt – zumal der Frühling nicht mehr allzuweit entfernt ist.

Die Werdohlerin bietet nicht nur Kurse im heimischen Hallenbad an, sondern unter anderem auch in Menden, Lennestadt aber auch in Herten, Bönen oder Rotenburg. „Ich bin immer auf der Suche nach neuen Bädern, in denen ich Kurse durchführen kann“, berichtet sie. Und: Siek sorgt auch für neue Mermaiding-Trainer. „Demnächst bilde ich in Düsseldorf zehn Schwimm-Meisterinnen und Schwimm-Meister aus, damit sie in ihren Bädern dann selbst Angebote machen können.“

Die Zeiten, in denen nur Mädchen das Schwimmen mit der Flosse lernen wollten, sind längst vorbei – spätestens, seit Meer-, beziehungsweise Wassermänner, in Serien wie „Mako – einfach Meerjungfrau“ oder „Mysterious Mermaids“ kraftvoll durchs Wasser schießen. Brigitte Siek berichtet etwa von einem Event, an dem zehn Mitarbeiter einer Firma teilgenommen hätten. Und sogar bei Junggesellen-Abschieden sei die Flosse inzwischen beliebt. „Es macht einfach ganz viel Spaß.“

Auch das Alter der Teilnehmer spiele keine Rolle. Nur zwei Voraussetzungen sollten die Teilnehmer erfüllen: „Sie müssen schwimmen und tauchen können.“ Für den nächsten Kurs in Werdohl, am Freitag, 24. Februar, gibt es noch Plätze frei.

Informationen zu den Kursen der Sauerland-Nixen Auf der Homepage der Sauerland-Nixen unter www.sauerland-nixen.de finden Interessierte weitere Informationen. Die Teilnahme an einem Anfänger-Kurs (Dauer etwa zwei Stunden) kostet beispielsweise 59 Euro. Dazu kommt der Schwimmbad-Eintritt und bei Bedarf die Leihgebühr für Flosse und Fischhaut in Höhe von zehn Euro. Auch Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede und andere Feiern können gebucht werden.