23. Sauerländer Apfelfest auf Hof Crone am Sonntag

+ © Griese Gerd Eppe vom Naturschutzzentrum MK, Karina Wionsek von der Kita Budenzauber und Landwirt Christian Crone machten gestern Lust auf das Sauerländer Apfelfest am Sonntag. © Griese

Werdohl - Frisch gepresster Apfelsaft, goldgelbe Reibeplätzchen, Verkaufsstände und die Demonstration alter Handwerkstechniken, darüber hinaus ein großes Unterhaltungsprogramm für Kinder – das sind die Angebote, mit denen das Sauerländer Apfelfest am Sonntag in Werdohl punkten will.