Sauberkeit und Ordnung: WBG hält an Kernthemen fest

Von: Ina Hornemann

In ihren Vorstand hat die Werdohler Bürgergemeinschaft volles Vertrauen: Klaus-Dieter Frick, Peter Jung, Heike Mertens, Zorica Rothstein und Michael Rothstein (v.l.) leiten die Geschicke zur Zufriedenheit der Mitglieder. © Hornemann

„Wir waren schon der Meinung, das Schlimmste überstanden zu haben“, fasste WBG-Fraktionsvorsitzender Thorsten Hänel die Gedanken zusammen, die den Unabhängigen zu Beginn des Jahres 2022 durch den Kopf gegangen waren.

Werdohl – „Wir hatten den Stärkungspakt hinter uns und das Hochwasser, steckten noch drin in Corona und dann kam noch ein Krieg oben drauf.“ Und genau deshalb wird es nicht langweilig im politischen Werdohl. „Es kommt noch immer eine Schippe oben drauf!“

WBG-Vorsitzender Klaus-Dieter Frick erfreut sich aber auch an lokalen Errungenschaften. „Die Verbesserung der Lebensqualität, die ich mir für Werdohl so wünsche, wird an Beispielen wie der Verschönerung rund um das Gebiet des Kletterfelsens sichtbar. So etwas muss mal lobend erwähnt werden.“

Dass Werdohl gut aussieht, sei der WBG von je her ein Anliegen: „Unsere Themen sind und bleiben Sauberkeit und Ordnung und es freut mich, dass wir diesbezüglich auch Resonanz bekommen aus der Bürgerschaft. Da kommen Anrufe, da wird mitgeteilt, wo was nicht in Ordnung ist und wir können das umgehend an die entsprechenden stellen weiterleiten“, erklärten Klaus-Dieter Frick und Thorsten Hänel.

Der Fraktionsvorsitzende schätzt die Gesamtlage als deutlich stressiger statt ausgeglichener ein. „Wir bilden zwar nur eine kleine Einheit, aber mit der setzen wir uns tatkräftig ein.“

Klaus-Dieter Frick lobte sachliche und harmonische Beratungsgespräche zum Haushalt und freute sich, dass an das Kinderwaldprojekt wieder ein WeKi-Preis vergeben werden konnte.

Einer Einladung der Unabhängigen Wählergemeinschaft aus Nachrodt-Wiblingwerde möchte die WBG demnächst gerne nachkommen, um sich mit der politischen Nachbarschaft auszutauschen. „Und in Schwerte habe ich etwas gesehen, was ich hier in Werdohl gerne durch uns umsetzen möchte: Eine öffentlich zugängliche Sandspielzeugkiste am Spielplatz für die Kinder.“

Ihrem Vorsitzenden sprach die WBG im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung mit 16 Teilnehmern volles Vertrauen aus und wählte Klaus-Dieter Frick wieder. Gleiches gilt für Schriftführer Michael Rothstein und die beiden Beisitzer Michelle Nohl und Peter Jung. Neuer Kassenprüfer ist Thorsten Pflanzer.