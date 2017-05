Gut 2600 Werdohler wählten per Brief

+ © Koll Und wieder wandern Briefwahlunterlagen in eine der fünf Urnen. Yasemin Kalay nahm sie im Ratssaal entgegen. © Koll

Werdohl - Beinahe im Minutentakt kommen Wähler in den Ratssaal. Yasemin Kalay nimmt den einen ausgefüllte Briefwahlunterlagen ab, den anderen händigt sie diese erst aus. So holt ein Bürger gerade den Stimmzettel für seine Mutter aus dem Rathaus ab. Bis Freitagmittag haben im Ratssaal 2682 Werdohler per Briefwahl bereits gewählt.