Zupfmusik zum Schunkeln in der Stadtbücherei

+ © Pia Käfer Das Märkische Zupforchester griff am Samstag in der Stadtbücherei in die Saiten. Günter Seltzer (links) ist aktuell das älteste Mitglied des Orchesters. Saily Schulte-Moredo (2. von rechts) lehrt auch das Gitarrenspiel. © Pia Käfer

Werdohl - Musiker aus dem gesamten Märkischen Kreis locken Zuhörer aus dem gesamten Kreisgebiet an: Über reges Interesse an ihrem Hobby erfreuten sich am Samstag die Mitglieder des Zupforchesters. Ihr Konzert in der Stadtbücherei, das in der Reihe Stadtparkkonzerte stattfand, war gut besucht.