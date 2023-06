Saisonstart im Freibad in Ütterlingsen: Wassertemperatur liegt bei 24 Grad

Von: Michael Koll

Teilen

Kornelia (links) und Schwester Maja waren mit ihrer Mutter Aleksandra Grochowina ins Freibad gekommen. © Koll, Michael

„Ach was“, Aleksandra Grochowina winkt ab. „Wenn wir uns von den Wettervorhersagen abhalten lassen, dann kommen wir nie hierher.“ Die junge Mutter breitet ihre mitgebrachte Decke auf dem Rasen des Ütterlingser Freibades aus, während ihre beiden Töchter längst ins Becken stürmen.

Werdohl – Die neunjährige Maja und die fünfjährige Kornelia planschen im Wasser, während ihre Mama erklärt: „Wir kommen meistens am Wochenende oder eben an Feiertagen her.“ Von daher kam der erste Öffnungstag der Saison am Donnerstag für die Familie wie gerufen.

„Wir sind mit dem Fahrrad hergefahren“, erzählt Grochowina. „Als dann ein paar Tropfen Regen herunter kamen, haben wir uns kurz untergestellt.“ Nach kaum zehn Minuten war der Spuk dann tatsächlich auch wieder vorbei. „Jetzt ist es ja wieder schön“, sagt die gebürtige Werdohlerin und blinzelt in die Sonne, die längst wieder hinter den Wolken hervorgekrochen ist.

Schwimmmeister Reich kennt seine Stammgäste

Aydin Bulduk ist Stammgast im Ütterlingser Bad, nutzte deshalb auch gleich den ersten Öffnungstag in diesem Jahr, um ins Becken zu springen. „Ich besuche das Freibad zwei Mal in der Woche. Egal, bei welchem Wetter“, sagt er. „Ich schwimme immer 90 Minuten am Stück und gehe dann wieder. Das mache ich bestimmt schon seit 20 Jahren so.“

Das kann Schwimmmeister Leonard Reich bestätigen. Er kennt Bulduk und seine anderen Stammgäste. Zu diesen zählen auch die Frühschwimmer. An diesem Donnerstag waren es 17. Danach seien die Besucher „peu a peu“ gekommen, so Reich.

Frühschwimmer können jetzt länger schlafen

„Einige der Frühschwimmer haben uns gelobt, weil wir nun statt 7.30 erst um 9 Uhr öffnen. Da müssten sie morgens nicht so früh raus, um vor allen anderen Besuchern einige Bahnen im Becken zu schwimmen“, sagt der Schwimmmeister.

Regelmäßig seine Bahnen im Freibad zieht Aydin Bulduk. Seit Donnerstag ist das wieder möglich. © Koll

Dazu käme die Wassertemperatur von 24 Grad, die den Bad-Gästen ausgesprochen zusage. „Wir haben eine Absorber-Anlage. Das heißt, das Wasser wird über die Dächer unserer Gebäude geleitet und dort oben erst einmal von der Sonne aufgeheizt, bevor es in die Becken gelangt“, schildert Reich.

Gestiegene Eintrittspreise sorgen für Kritik

Kritik habe es allerdings auch gegeben, berichtet der Schwimmmeister. „Ein paar Besucher klagten wegen der gestiegenen Preise. Doch viele hatten dafür auch Verständnis.“ Dennoch freue er sich auf das bevorstehende Wochenende: „Da ist dann auch besseres Wetter angesagt.“

Immerhin hat das Ütterlingser Freibad einige unschlagbare Vorteile, wie Aleksandra Grochowina weiß: „Meine beiden Töchter mögen keine See. Da gibt es zu viele Steine, zu viel Salz und zu viele Mücken.“ All das bleibt den zwei Mädchen im Freibad erspart.