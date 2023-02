„Rundum zufrieden“: 97 neue Fünftklässler für die Gesamtschule

Von: Carla Witt

Die Albert-Einstein-Gesamtschule ist bei den Werdohler Eltern beliebt. Archi © Griese

„Die Eltern nehmen uns jetzt als das wahr, was wir schon immer waren: eine Schule, die ihren Kindern alle Möglichkeiten bietet und an der sie eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit verbringen können“, sagt Sven Stocks. Der Schulleiter kann mit den Neuanmeldungen an der AEG mehr als zufrieden sein.

Werdohl – Gesamtschulleiter Sven Stocks und das Kollegium der Schule sind rundum zufrieden: 97 Fünftklässler sind für das kommende Schuljahr an der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) am Riesei angemeldet worden.

Und noch eine gute Nachricht kann Stocks vermelden: Das Rekordergebnis 2022 für die Oberstufen-Anmeldungen – es waren im vergangenen Jahr mehr als 40 Schüler – konnte nochmals gesteigert werden: 59 Jugendliche, die bisher eine andere Schule besucht haben, werden nach den Sommerferien die Jahrgangsstufe elf der AEG besuchen.

Dass die Eingangsklassen der Gesamtschule so gut gefüllt sind, ist vor allem nach dem Rückschlag im vergangenen Jahr ein voller Erfolg. Denn im Februar 2022 lagen nur knapp 80 Anmeldungen vor. „Wir sehen uns bestätigt und freuen uns, dass wir die Eltern überzeugen konnten“, unterstreicht Stocks – insbesondere mit Blick auf die zahlreichen Aktionen und Projekte, in deren Rahmen die Grundschüler und deren Eltern die Schule kennenlernen konnten.

„Drei Anmeldungen mehr wären uns natürlich noch lieber gewesen“, sagt der Schulleiter. Doch die Erfahrung zeige, dass bis zum Beginn eines neuen Schuljahres noch vereinzelte Anmeldungen dazukämen. „Es ist also durchaus nicht ausgeschlossen, dass wir die Hunderter-Marke noch knacken.“

Ausgesprochen positiv bewertet der Sven Stocks auch die sehr ausgewogene Mischung der Schulformempfehlungen der neuen Fünftklässler: Knapp ein Drittel der Jungen und Mächen habe die Empfehlung zum Besuch der Hauptschule, zwei Drittel die Realschul- oder Gymnasial Empfehlung.

90 der insgesamt 97 neuen Gesamtschüler wohnen in Werdohl. Drei kommen aus Neuenrade, drei weitere aus Plettenberg und ein Fünftklässler aus Altena.