Hochwasser-Katastrophe: 2,9 Millionen Euro für die Forstwege

Von: Christos Christogeros

Teilen

Starkregen und Hochwasser haben im Juli 2021 auch in Werdohl für schwere Schäden gesorgt. Für die Sanierung von Forst- und Waldwegen erhält die Stadt rund 2,9 Millionen Euro vom Land Nordrhein-Westfalen. ARCHI © Birke

Rund 2,9 Millionen Euro wird die Stadt Werdohl für die Wiederherstellung von Wald- und Forstwegen, die durch die Hochwasser-Katastrophe im Jahr 2021 in Mitleidenschaft gezogen worden waren, vom Land NRW erhalten. Dies teilt Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung mit.

Werdohl – Die Starkregen- und Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli 2021 jährt sich zum zweiten Mal. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen möchte die betroffenen Menschen und Regionen weiter bei ihrem Weg zum Wiederaufbau unterstützen, heißt es in der Mitteilung aus dem Ministerium.

Als einen „Meilenstein des Wiederaufbaus“ bezeichnet Scharrenbach die rund 2,9 Millionen Euro, die die Stadt Werdohl, für die Wiederherstellung der Wald- und Forstwege erhalten hat.

„In Zeiten großer Not stand Nordrhein-Westfalen zusammen: Zigtausend ehrenamtliche Helfer aus allen Landesteilen – auch über die Landesgrenzen hinweg – kamen, um den Menschen zu helfen, die im Juli 2021 von der größten Naturkatastrophe in unserem Bundesland betroffen waren. Nach zwei Jahren haben wir es dank des großen Zusammenhalts und des gemeinsamen Anpackens geschafft, die betroffenen Regionen zu einem großen Teil wiederaufzubauen“, erklärt Ministerin Scharrenbach.

Rund 3,1 Milliarden Euro seien insgesamt bereits bewilligt worden für die kommunale Infrastruktur, Unternehmen der Wohnungswirtschaft und Privathaushalte. Rund 25 000 Anträge von privat geschädigten Menschen würden bisher vorliegen, von denen mehr als 92 Prozent bereits abschließend bearbeitet worden seien. „Bewilligt wurden bisher rund 715,6 Millionen Euro, von denen rund 552 Millionen Euro an die Geschädigten ausgezahlt wurden. Für die Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen sind rund 2,4 Milliarden Euro bewilligt“, erklärt Scharrenbach. Die Gelder dienten dem Wiederaufbau von Kindertagesstätten, Feuerwehrhäusern, Schulen, Straßen oder Brücken. Künftig soll auch ein besserer Hochwasserschutz in den Blick genommen werden. „Es ist in Teilen noch ein weiter Weg, aber wir gehen ihn gemeinsam, und dann ist es nur ein halber Weg“, sagt Ina Scharrenbach.

Antragsfrist verlängert

Da etliche Menschen noch keinen Antrag auf Wiederaufbauhilfe gestellt hätten, würde die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Antragsfrist für die Wiederaufbauförderung verlängern. Diese sei auf den 30. Juni 2026 und die Bewilligungsfrist auf den 31. Dezember 2030 verlängert worden.

Betrugsfälle finden

Im Rahmen der Antragsbearbeitung seien bislang 367 Betrugsverdachtsfälle mit einem Volumen von 11,4 Millionen Euro identifiziert worden. Hiervon seien nach Erhärten eines Betrugsverdachts bisher 256 Fälle an die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Das weitere Verfahren obliege den zuständigen Stellen bei den Strafverfolgungsbehörden. Bei den übrigen 111 Betrugsverdachtsfällen würde der Sachverhalt einzelfallbezogen weiter aufgeklärt. Es erfolge bis zur Klärung des Sachverhaltes zunächst keine Auszahlung aus dem Wiederaufbauhilfefonds.

Kooperationen

Damit auch möglichst alle Betroffenen von der Aufbauhilfe und der Beratung profitieren können, gehe das Ministerium künftig eine Kooperation mit ausgewählten Kommunen für weitere Hilfsangebote ein, bei denen Betroffene persönlich vor Ort aufgesucht werden sollen.

Informationen

Weitere Informationen zur Wiederaufbauhilfe der privaten sowie der kommunalen Infrastruktur sowie den Hilfsprojekten der Landesregierung finden Sie unter: www.mhkbd.nrw