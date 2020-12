Bahnstrecke im MK ab Freitagabend wieder dicht: Ersatzverkehr mit Bussen

Kein Monat ohne Sperrung der Ruhr-Sieg-Strecke: So müssen Bahnpendler bereits ab Freitagabend wieder einmal mit mehrtägigen Einschränkungen und Zugausfällen aufgrund von Bauarbeiten rechnen.

Wie das Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio am Mittwoch mitteilte, wird die Strecke von Freitag, 18. Dezember, ab 22.30 Uhr, bis Dienstag, 22. Dezember, 1 Uhr, zwischen Hagen-Hauptbahnhof und Hohenlimburg für den Zugverkehr komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) wird eingerichtet.

Die Busse halten am Hagener Hauptbahnhof am Bussteig 4 und in Hohenlimburg direkt am Bahnhof. „Die Fahrzeit kann sich durch die Nutzung des Schienenersatzverkehres verlängern“, teilte Abellio weiterhin mit.

Das Unternehmen empfiehlt, die aktuellen Fahrzeiten und Informationen zu den Fahrten sowie Ersatzhalten online unter anderem unter www.abellio.de/nrw zu beachten und mehr Reisezeit in dem betroffenen Zeitraum einzuplanen.