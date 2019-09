Rückkehr: Bauernmarkt wieder auf Brüninghaus-Platz

Werdohl - Der Bauernmarkt kehrt nach Jahren auf den Brüninghaus-Platz zurück. Seit 2015 hatte die Veranstaltung vier Mal auf dem Alfred-Colsman-Platz und auf dem Parkplatz Alte Post stattgefunden – mit wechselhafter Resonanz.

Jetzt, zwei Jahre nach der Fertigstellung des Brüninghaus-Platzes, kehrt sie wieder an den angestammten Platz zurück. Stattfinden soll der Bauernmarkt am Freitag, 13. September, von 10 bis 18 Uhr.

Die Nachricht „verkaufte“ das Werdohler Stadtmarketing in dieser Woche eher als Randnotiz bei der Ankündigung der Aktionstage „Heimat-Shoppen“, die vom 13. bis 28. September stattfinden sollen. In Werdohl sollen sie mit dem Bauernmarkt eröffnet werden.

"Regionalbezogene Angebote"

„Die Werdohler Einzelhändler beteiligen sich in diesem Jahr wieder an der überregionalen Veranstaltung und begrüßen die Kunden in ihren Geschäften mit tollen Angeboten und regionalbezogenen Aktionen“, teilte Claas Marienhagen vom Stadtmarketing mit.

Dabei wies er besonders darauf hin, dass der Aktionszeitraum erstmals nicht nur auf einen oder zwei Tage beschränkt sei, sondern volle zwei Wochen betrage. „Wir freuen uns, dass sich 14 Einzelhändler dazu entschlossen haben, die Veranstaltung zu unterstützen und somit ein Zeichen für den regionalen Einzelhandel zu setzen“, erklärte Marienhagen.

Abschluss mit dem Moonlight-Shopping

Enden sollen die Aktionstage in Werdohl am Freitag, 27. September, mit dem Moonlight-Shopping, das in diesem Jahr unter dem Motto „Genuss-Meile“ stehen wird. An diesem Tag werden die Geschäfte der beteiligten Einzelhändler bis 22 Uhr geöffnet sein.

Diese 14 Werdohler Einzelhändler beteiligen sich an den Aktionstagen „Heimat-Shoppen“: ReiseClub Werdohl, EP: Schröder, Parfümerie Aurel, Atta Fotowelt, Edeka-Center Tank, Meschede & Co., WK-Warenhaus, Schuh-Sport Bathe, Schuhhaus Brockhaus, Stadt-Apotheke, Lennetaler Reisewelten, Magic Hair, Provinzial Henke & Kober, Blumen Fromm.