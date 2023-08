Sozialkompetenz in Zeiten „unsozialer Medien“: Rotary-Club unterstützt besondere Klassenfahrt

Von: Jona Wiechowski

Freuen sich schon auf die Fahrt nach Hachen: die Fünftklässler an der Albert-Einstein-Gesamtschule. Mark Schreiber (links) und Ingo Wöste (2. von rechts) vom Rotary Club Altena-Werdohl-Plettenberg überreichten eine Spende an Sven Stocks (rechts) und Marie Luise Trippe von (links) von der AEG, mit der eine Klassenfahrt zum Thema „Soziales Lernen“ für die fünften Klassen im November 2023 nach Hachen finanziell unterstützt wird. © WIECHOWSKI

Der Rotary-Club Altena-Werdohl-Plettenerg unterstützt in seinem Club-Gebiet schon seit vielen Jahren mehrere Schulen zum Thema „Soziales Leben“. In diesem Jahr werden davon auch wieder die Fünftklässler an der Albert-Einstein-Gesamtschule profitieren, die im November nach Hachen fahren. Ziel unter anderem: sich ohne Druck in einem geschützten Raum auch mal außerhalb der Schule begegnen

Werdohl – Jährlich macht der Rotary-Club für das Projekt mehr als 10 000 Euro locker. „Ziel der Maßnahme ist, dass die Schüler für sich eine Selbstkompetenz entwickeln, im Umgang miteinander Sozialkompetenz erwerben und sich in gemeinsamen Projektarbeiten Sachkompetenz erarbeiten“, erklärte Marc Schreiber, der der AEG zusammen mit Ingo Wöste vom Rotary-Club einen Besuch abstattete. Insbesondere in den heutigen Zeiten mit den verschiedenen „(un)sozialen Medien“ erfahre diese Maßnahme eine besondere Bedeutung. Denn: Während der fünftägigen Klassenfahrt verbringen die Kinder ihre Zeit gemeinsam. Neben sportlichen Betätigungen stehen insbesondere Gruppenarbeiten auf dem Programm, wo es von vertrauensbildenden Spielen bis hin zur Gestaltung von Gipsmasken geht.

Der Rotary-Club freue sich, diese Maßnahme auch in den kommenden Jahren zu unterstütztn. Groß ist die Freude auch am AEG. Durch die Finanz-Spritze der Rotarier wird die Fahrt nämlich für alle erschwinglicher. Schulleiter Sven Stocks nannte einen Betrag von 85 bis 90 Euro pro Schüler. „Damit könnten wir sonst nur zwei Tage fahren.“

Konkret geht’s zum Sport- und Tagunsgzentrum nach Hachen. Untergebracht sind die Schüler dort in kleinen Gruppen in einzelnen Häusern, was das Ganze ein bisschen entzerre. Abteilungsleiterin Marie Luise Trippe, die in diesem Jahr selbst eine fünfte Klasse hat, berichtete von guten Erfahrungen mit dem Angebot im vergangenen Jahr. Viel Bewegung stehe auf dem Plan – etwa in einer Sporthalle, im Schwimmbad oder im Tischtennisraum.

Stattfinden wird die Fahrt diesmal im November, was den Klassenlehrern, aber auch den Schülern unter sich jetzt noch ein paar Monate Zeit gebe, sich besser kennenzulernen.

Soziales Lernen gibt es an der AEG nicht nur im Rahmen der Klassenfahrt. Einmal die Woche gibt es mit den Schulsozialarbeitern eine Stunde. In diesem Rahmen sollen die Schüler ihre eigenen Stärken und Schwächen kennenlernen, eine Bindung zu ihren Mitschüler aufbauen und als Gemeinschaft zusammenwachsen. Auch soll die Sozialkompetenz gesteigert werden – sich an Regeln halten, Konflikte lösen, sich selbst und andere zu respektieren auf sich selbst und andere achten etc. Die, betonte Stocks, ist nicht nur in der Schule wichtig, sondern auch im späteren Leben.

Zum Rotary-Club

Rotary ist der älteste Sozialclub der Welt und wurde 1905 in den USA gegründet. In Deutschland hat er etwa 57 000 Mitglieder in mehr als 1100 CLubs. Sie alle haben sich das selbstlose Dienen im lokalen Umfeld sowie in internationalen, humanitären Hilfsprojekten auf die Fahne geschrieben.