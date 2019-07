Rossmann: Darum schließt die Werdohler Filiale - vorübergehend

Aus für zwei Wochen

+ © Griese Die 2009 eröffnete Rossmann-Filiale im Kräling-Bau soll in den nächsten Wochen renoviert werden. Dazu schließt das Geschäft Anfang August. © Griese

Werdohl - Der Drogeriemarkt-Riese Rossmann will seine Filiale am Alfred-Colsman-Platz in der Werdohler Innenstadt am 3. August schließen.