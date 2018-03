VDM-Geschäftsführung ist wieder komplett

Werdohl - Die Geschäftsführung von VDM Metals ist ab Mitte März wieder komplett: Dann wird der 49-jährige Rolf Schencking die Nachfolge des bereits im Juni in den Ruhestand verabschiedeten Dr. Franz-Josef Wahlers antreten.

„Rolf Schencking wird als neuer Technischer Geschäftsführer und Nachfolger von Dr. Wahlers bei VDM Metals einsteigen", bestätigte VDM-Pressesprecher Philipp Verbnik am Mittwoch auf Nachfrage. Welche Aufgabenbereiche genau er übernehmen werde, stehe noch nicht fest.

Als sicher gilt aber, dass Schencking für die Produktion am Standort Werdohl verantwortlich sein wird. Weitere Tätigkeitsfelder könnten die Forschung und Entwicklung in Altena und die Qualitätssicherung sein.

Zuvor hatte der Südkurier in Singen (Baden-Württemberg) berichtet, dass Schencking, Geschäftsführer des dortigen Industrieunternehmen Constellium, den Arbeitgeber wechseln werde. Er gehe als Geschäftsführer zu VDM Metals in Werdohl, hieß es.

Schencking war bei Constellium erst vor drei Jahren eingestiegen und hat das wirtschaftliche Ergebnis des Aluminim-Unternehmens in dieser Zeit durch Optimierung von Arbeitsabläufen verdoppeln können. „Rolf Schencking gilt als umgänglich, bei seinem Führungsstil setzt er ausdrücklich auf die Nutzung der Kompetenzen von Mitarbeitern“, beschreibt der Südkurier den Manager, der in Dortmund geboren und in Düsseldorf aufgewachsen ist.

In Singen hatte Schencking am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag, in Werdohl wird er am 19. März seinen Dienst antreten. Sein Wechsel soll schon seit etwa einem halben Jahr feststehen, ist aber erst vor wenigen Tagen öffentlich geworden.