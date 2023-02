Rohrbruch in Werdohl: Ganzes Versetal für drei Stunden ohne Wasser

Von: Maximilian Birke, Daniel Schinzig

Das Wasser quoll in groben Mengen aus einer Wiese und bahnte sich seinen Weg über Gehweg und Straße. © Kai Tebrün

Wegen eines Rohrbruchs in Werdohl musste allen Haushalten im Versetal das Wasser abgedreht werden. Am späten Abend war das Problem gelöst.

Update von 22.47 Uhr: Zu einem aufwendigen Einsatz musste die Feuerwehr am frühen Montagabend (27. Februar) gegen 18.20 Uhr ausrücken. Am Ludemerter Weg in Werdohl sollte es einen Wasserschaden geben, lautete die erste Meldung, und weiter: Das Wasser dringe durch den Garten in einen Keller.

Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass es offenbar zu einem Wasserrohrbruch gekommen war, beschrieb Feuerwehr-Chef Kai Tebrün. Das flüssige Nass quoll in groben Mengen aus einer Wiese und bahnte sich seinen Weg über Gehweg und Straße.

Dem Anschein nach handelte es sich bei dem defekten Rohr um die Hauptwasserleitung, über die das gesamte Versetal versorgt wird. In der Folge waren zahlreiche Haushalte vorübergehend „trockengelegt“. Mit Sandsäcken und Schläuchen versuchte die Feuerwehr, das Wasser soweit zu lenken, dass es keine Gebäude beschädigen konnte.

Den Stadtwerken sei es schließlich gelungen, die Wasserversorgung über andere Leitungen zu lenken. Ab circa 21.30 Uhr wurden die Haushalte im Versetal mit Wasser aus dem Hochbehälter am Rodt versorgt. Einen Keller musste die Feuerwehr am Ludemerter Weg auspumpen. Nun muss die Leitung instand gesetzt werden.

Für die Feuerwehr blieb es nicht der letzte Einsatz des Abends: Die Löschgruppen Kleinhammer und Brüninghaus rückten im Anschluss zu einem Kleinbrand aus; an der Feldstraße stand ein Baum in Flammen.

Rohrbruch in Werdohl: Die Ursprungsmeldung

[Erstmeldung] Die Haushalte im Versetal mussten am Montagabend (27. Februar) knapp zwei Stunden auf Wasser verzichten. Grund dafür war ein größerer Wasserrohrbruch am Ludemerter Weg in Werdohl. Die Straße war am späten Abend noch wegen der Arbeiten gesperrt.

Wegen des Rohrbruchs mussten zahlreichen Haushalten das Wasser abgedreht werden. Ein Sprecher der Polizei sagte come-on.de auf Nachfrage, dass das gesamte Versetal betroffen war. Stadt und Feuerwehr hatten mit Hochdruck an der Lösung des Problems gearbeitet.

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur kam es an einer Leitung an einem Privatgrundstück zu dem Leck, aus dem Unmengen an Wasser flossen. Mitarbeiter der Stadtwerke teilten den Anwohnern am späten Abend mit, dass das Wasser wieder aufgedreht werden könne. Die Polizei bestätigte um kurz nach 22 Uhr, dass die Haushalte wieder Wasser haben.

