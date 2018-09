Twingo überholt riskant und flüchtet - Busfahrer verhindert Frontalkollision

Am Samstagnachmittag auf der Freiheitstraße in Werdohl

Werdohl - Schon wieder hätte ein waghalsiges, rücksichtsloses Überholmanöver beinahe zu einem schlimmen Unfall im Lennetal geführt. Am Samstagnachmittag musste der Fahrer eines Linienbusses mitten in Werdohl einem Auto ausweichen, dessen Fahrer in Richtung Innenstadt einen langsamer werdenden Pkw überholte, der offenbar das größere Fahrzeug passieren lassen wollte. Der Bus, der mit etwa zehn Fahrgästen besetzt war, beschädigte beim Ausweichen einen geparkten Nissan, die Kollision aber konnte der Busfahrer vermeiden. Verletzt wurde niemand, die Polizei sucht jetzt den geflüchteten Verkehrsrowdy im Twingo.