Riesei: Darum bekommt die Sporthalle eine neue Hülle

Arbeiten an der Fassade

Die Sporthalle am Riesei soll möglichst noch in diesem Jahr eine neue Fassade erhalten. Weil es dafür Bundeszuschüsse gibt, müsste die Stadt selbst nur einen Bruchteil der Kosten tragen.

Werdohl - Mitte der 1970er-Jahre erbaut, kommt die Sporthalle am Riesei allmählich in die Jahre. Erst im vergangenen Jahr hat die Stadt dort für rund 170.000 Euro 40 Tür- und Fensterelemente austauschen lassen. In diesem Jahr wird wahrscheinlich eine Investition nötig, die rund drei Mal so hoch ist.