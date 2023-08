„Richtig was los“: Zwei Tage Programm an der Lenne in Werdohl

Von: Jona Wiechowski

Stellten „Aktiv an der Lenne“ vor: (von links) Friedrich Hattendorf vom ADFC, Peter Jung und Sylvia Becker, die das Programm unter anderem als Bürger mitgestaltet haben, Kulturmanagerin Fabienne Glänzel, Luis Weimar von den Lenneleuten und Wirtschaftsförderer Andreas Haubrichs. © WIECHOWSKI

Mehrere Schilder weisen seit einigen Tagen darauf hin, dass das Parken auf dem Parkplatz an der Goethestraße am Samstag, 26. August, nicht erlaubt ist. Das hat einen guten Grund.

Werdohl – Von 12 bis 18 Uhr wird dann der erste Teil des neuen Veranstaltungswochenendes „Aktiv an der Lenne“ stattfinden. Geplant sind zahlreiche Aktionen. Einen Tag später wird sich das Geschehen an den Kletterfelsen verlagern.

Der Startschuss wird am Samstag um 12 Uhr fallen. Wirtschaftsförderer Andreas Haubrichs und Kulturmanagerin Fabienne Glänzel stellten jetzt die Feinplanung zusammen mit Friedrich Hattendorf vom ADFC, den an der Planung beteiligten Bürgern Peter Jung und Sylvia Becker sowie Luis Weimar von den Lenneleuten vor, die den Sonntag federführend organisiert haben.

So soll auf der Fläche zwischen dem Parkplatz an der Goethestraße und dem Spielplatz der Fahrradflohmarkt aufgebaut werden, zu dem alle Interessierten am Samstag noch ganz spontan vorbeikommen können. Offen steht der Trödelmarkt allen nichtgewerblichen Trödlern. Verkauft werden können Fahrräder und alles, was dazugehört – etwa Helme, Bekleidung oder Fahrradcomputer.

Auf dem Parkplatz soll es den Fahrradparcours geben, auf dem entweder mit dem eigenen Fahrrad oder mit einem verrückten Spaßrad die persönliche Geschicklichkeit getestet werden kann. Mittig auf dem Parkplatz soll die Verpflegung aufgebaut werden, die vom Förderverein der Albert-Einstein-Gesamtschule (AEG) auf die Beine gestellt wird.

Für 14 Uhr ist geplant, dass Bürgermeister Andreas Späinghaus die Urkunden des Stadtradelns 2023 an die diesjährigen Gewinner überreicht.

Veranstaltungsort für Sonntag: Bürgerstammtisch-Mitglieder machen Kletterfelsen schön „Viel Zuspruch und anerkennende Kommentare erhielten die vier fleißigen Akteure des Werdohler Bürgerstammtisches, die am Dienstag das Umfeld am Rippelmarkenfelsen und dem dort aufgestellten Stein herrichteten, von zahlreichen Fußgängern und Radfahrern“, berichtet Wolfgang Thomzik vom Bürgerstammtisch, der vor Jahren das Schnupperklettern am Kletterfelsen ins Leben gerufen hatte. Neben dem Rasenschnitt und einer Säuberung der Rippelmarkenwand von Laub und Unkraut wurden durch die Bürgerstammtisch-Mitglieder die an dem Felsstein installierte Bronzetafel sowie die drei Reliefs mit einer neuen Schutzschicht versehen. Wie Wolfgang Thomzik mitteilte, erfolgte die Aktion bewusst zum jetzigen Zeitpunkt, damit dieses Werdohler Alleinstellungsmerkmal für das Schnupperkletterns am Sonntag von 14 bis 18 Uhr gebührend Beachtung finden kann. „Das Kletterereignis, das vom Werdohler Bürgerstammtisch initiiert und über viele Jahre mit großer Resonanz durchgeführt wurde, findet schließlich in unmittelbarer Nähe statt.“ Und weiter: „Bei dem Kletterevent werden etliche Aktive des Bürgerstammtisches anwesend sein.“ Angeboten wird die beliebte Aktion diesmal durch die Lenneleute, die sich auch um die Verpflegung kümmern. Für einen reibungslosen Ablauf beim Klettern wird die Kletterwelt Sauerland sorgen.

Freuen können sich Kinder auf „die größte aufblasbare Baustelle der Welt als Hüpfburg und Abenteuerspielplatz“, die laut Vorankündigung stolze 9,5 Meter hoch sein wird. Abgerundet wird der Veranstaltungstag, der durch das Landesprogramm „Sofortprogramm Innenstadt NRW“ unterstützt wird, durch eine „Shootout“-Radarschussanlage, eine Fußballdartscheibe sowie einen Menschenkicker.

Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher. „In Werdohl ist richtig was los“, stellte Andreas Haubrichs erfreut fest. Nachdem es vor dem Wochenende bereits die Veranstaltung „Donnerstags an der Lenne“ gegeben hatte, folgt nun „Aktiv an der Lenne.“

Der Sonntag, organisiert durch die Lenneleute, beginnt um 14 Uhr am Kletterfelsen, wo – mit Unterstützung der Kletterwelt Sauerland – unter anderem Schnupperklettern angeboten wird. Eingeweiht wird zudem die neue Boulebahn. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt sein.