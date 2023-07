Urlauber aus dem MK in der Flammenhölle: „Lauft, lauft! Alle zum Strand!“

Von: Volker Griese

Teilen

In dichten Rauch gehüllt war in den vergangenen Tagen das Mayia Resort in Kiotari auf Rhodos, wo Sandra und Sascha Lüngen Urlaub machen. © Lüngen

Seit Tagen wüten auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos heftige Waldbrände, die von starken Windböen immer wieder angefacht werden und sich ausbreiten. Reisende aus der Region schildern, was sie erlebt haben, und ein Tourismusfachmann erklärt, wie die Situation zu bewerten ist.

Werdohl/Balve/Rhodos – Griechenland kämpft mit großen Waldbränden. Auf der Dodekanes-Insel Rhodos zum Beispiel wüten nach wie vor die Feuer, die am Wochenende außer Kontrolle geraten sind. Betroffen sind auch Urlauber aus der Region.

„Ja, wir haben Kunden, die sich derzeit auf Rhodos aufhalten“, sagte Lutz Hoffmann, Inhaber des Reiseclubs Werdohl, auf Nachfrage. Es handele sich um eine vierköpfige Familie, die in ein Hotel in Plimmyri im Süden der viertgrößten griechischen Insel evakuiert worden sei. „Das platzt jetzt aus allen Nähten, die Gäste schlafen zum Teil im Garten“, beschrieb Hoffmann, was sich in der Unterkunft wohl gerade abspielt. Seine Kunden wollten möglichst schnell die Heimreise antreten. „Es regnet Asche, alles riecht nach Rauch“, gab der Tourismuskaufmann die Eindrücke seiner Kunden wieder.

Urlauber aus dem MK in der Flammenhölle von Rhodos: „Lauft, lauft! Alle zum Strand!“

Mitten im Krisengebiet halten sich Sandra und Sascha Lüngen aus Garbeck auf. Das Ehepaar hatte ein Fünf-Sterne-Resort zwischen Lardos und Kiotari an der Südostküste der Insel bezogen. Das Feuer habe sich am Samstag sehr plötzlich in Richtung der Hotelanlage ausgebreitet, beschrieb Sandra Lüngen am Montag, wie sie mit ihrem Ehemann beinahe in die Flammenhölle geschlittert sei. „Wir saßen am Pool und haben, wie schon seit ein paar Tagen, den Rauch gerochen. Beim Mittagessen haben wir dann gesehen, dass der Rauch stärker wurde. Das war mir nicht geheuer, deshalb habe ich dann wenigstens schon einmal unsere Papiere aus dem Zimmer geholt“, erzählte sie weiter, wie sich die Situation entwickelt habe. „Dann hat auf einmal der Wind gedreht, und das Hotelpersonal hat nur noch gerufen: Lauft, lauft! Alle zum Strand!“. Die Hotelgäste seien dann bei 44 Grad kilometerweit gelaufen, dabei seien einige zusammengebrochen, andere hätten sich übergeben müssen.

Ein anderes Hotel habe die vor dem Feuer geflüchteten Urlauber dann erst einmal aufgenommen. Sandra Lüngen war voll des Lobes: „Es war super, wie schnell die alles organisiert haben: Es gab Sandwiches und Wasser und die Möglichkeit, die Handys aufzuladen.“ So hatten die Urlauber immerhin die Möglichkeit, ihre Angehörigen zu informieren, dass sie erst einmal in Sicherheit waren.

Sandra und Sascha Lüngen, die schon zwei Mal auf Rhodos Urlaub gemacht haben, ließen sich dann von einem befreundeten Taxi-Fahrer in dessen Heimatdorf in den Bergen fahren, in der Hoffnung, dass sich das Feuer nicht dorthin ausbreiten würde. Ein Trugschluss, wie sich herausstellen sollte: Als das Feuer näher kam, ging es mit dem Taxi weiter in die Inselhauptstadt Rhodos-Stadt. „Dort sind wir dann für eine Nacht bei der Tochter des Taxi-Fahrers untergekommen“, erzählte Sandra Lüngen.

Nur mit dem Nötigsten konnten sich auf Rhodos manche Urlauber in Sicherheit bringen. © Lüngen

Am Montag ging es dann für Sandra und Sascha Lüngen wieder zurück in ihr ursprüngliches Hotel, das vom Feuer weitgehend verschont geblieben sei – zumindest, was die Gebäude betrifft. „Aber alles um das Hotel herum ist verbrannt, auch die anderen Hotels in der Nähe“, beschrieb Sandra Lüngen die apokalyptische Szenerie auf der Urlaubsinsel. „Jetzt sind wir mit ‘ner Handvoll deutscher und österreichischer Touristen wieder im Hotel, das quasi ein Geisterhotel ist.“ Am Freitag soll es zurück nach Deutschland gehen. Lüngen: „Wir gucken dann mal, ob wir irgendwie nach Hause kommen.“

So begeistert Sandra von der Hilfsbereitschaft der griechischen Bevölkerung ist, so enttäuscht ist sie von der deutschen Regierung. Sie vermisst deutsche Hilfe für die von den Waldbränden gebeutelten Regionen in Griechenland. Auch ihr Reiseveranstalter kommt bei ihr nicht gut weg, denn die Reiseleitung vor Ort habe keine Hilfe geleistet.

Während draußen die Löschhubschrauber kreisen, stehen Urlauber in einem Hotel in Rhodos an der Bar. © Lüngen

Dafür wiederum wirbt Tourismuskaufmann Lutz Hoffmann um Verständnis. „Die Veranstalter sind mit solchen Situationen überfordert“, ist er überzeugt, dass das Personal in den Urlaubsregionen auf so etwas nicht vorbereitet sei. „Bei Naturkatastrophen solchen Ausmaßes kann man nicht jeden Urlauber auffangen“, glaubt er. Priorität habe dann, dass die Urlauber irgendwie in Sicherheit gebracht würden.

Pauschalreisenden, die in den nächsten Tagen nach Rhodos aufbrechen wollen, rät Lutz Hoffmann, erst einmal abzuwarten, was ihre Reiseveranstalter empfehlen. In nächster Zeit grundsätzlich auf eine Reise beispielsweise nach Rhodos zu verzichten, hält er für falsch. „Die ganze Insel leidet natürlich unter den Bränden. Aber der Norden um Faliraki oder Rhodos-Stadt zum Beispiel ist im Moment sicher. Wer jetzt dort nicht hinreist, schadet der Region auch, denn die Menschen dort leben ja vom Tourismus“, gibt er zu bedenken. Und so lange es keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gebe, sei es schwierig, von einem Reisevertrag zurückzutreten. Die Hitzewelle allein sei jedenfalls kein Grund, eine Reise zu stornieren oder umzubuchen“, sagt der Tourismusexperte aus Werdohl.